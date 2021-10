¡Sin vacuna, no hay tribuna! Negaron el ingreso de Bolsonaro al estadio por no estar inoculado

Antes del duelo entre Santos vs. Gremio por por la fecha 25 del Brasileirao, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó ingresar al Estadio Urbano Caldeira, pero su entrada fue denegada al no estar vacunado contra la COVID-19, uno de los requisitos para ver los partidos de la liga brasileña. En el video publicado por el diario As, se puede ver que el mandatario cuestiona el porqué necesita estar inoculado. Video: As