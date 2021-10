Francia vs. España: Golazo de Karim Benzema para poner el empate ante la Roja

Francia vs. España se miden por la final de la UEFA Nations League. En el complemento, el marcador se abrió con tanto de Mikel Oyarzabal para la selección española al minuto 64. No obstante, los franceses que empezaban a atacar más seguido lograron empatar el marcador con tanto de Karim Benzema, quien recibió el esférico por el sector izquierdo, se hizo el espacio y sacó un disparo sutil directo al ángulo, que terminó sorprendiendo a la defensa de la Roja y al mismo golero Unai Simón, quien a pesar de esforzarse no llegó a atajar el balón. Video: ESPN