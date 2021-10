Uruguay vs. Colombia se miden en el Estadio Gran Parque Central. En el minuto 70, del segundo tiempo, la selección colombiana salió de contragolpe. Luis Díaz condujo el balón, se internó en el área y envió un centro rasante para que definiera Duván Zapata. No obstante, el delantero del Atalanta no pudo convertir de manera increíble, ya que Fernando Muslera le negó el grito de gol. Video: Gol Perú