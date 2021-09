Manchester United vs. Villarreal: Alberto Moreno casi anota un autogol en Old Trafford

Manchester United vs. Villarreal vienen disputando su encuentro por la segunda jornada del Grupo de la Champions League en el Estadio de Old Trafford. Los dirigidos por Unai Emery tuvieron grandes oportunidades de marcar, pero no lograron ponerse en ventaja. No obstante, una desconcentración casi les cuesta el 1-0, ya que en el minuto 42, Alberto Moreno interceptó un pase sin darse cuenta que Gerónimo Rulli salía a por el balón y por poco provoca un autogol. Video: ESPN