En la previa del partido Internacional vs. Bahia, los colegiados sufrieron un pequeño incidente con cartel de publicidad del torneo brasileño.

El cuerpo arbitral del Internacional vs. Bahía tuvo un incidente en la antesala del cotejo. Los jueces posaban para la foto respectiva de cada encuentro y no se percataron que el cartel de publicidad del Brasileirao se les venía encima. El suceso no pasó a mayores y ningún colegiado salió lastimado. VIDEO: Twitter/@BrasileiraoPlay