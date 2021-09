El baile del ‘Dibu’ en Old Trafford: el argentino celebró el penal errado de Bruno

No hay duda alguna de que el ‘Dibu’ Martínez se convirtió en la figura principal de la victoria de Aston Villa ante el Manchester United en Old Trafford. Sobre el final del encuentro, cuando pitaron a favor de los Diablos Rojos, el argentino no solo retó a Cristiano Ronaldo a que pateara la pena máxima, sino que celebró con un baile luego que Bruno Fernades fallase su disparo. Video: TyC Sports.