¡El ‘Papu’ baila en Sevilla! El delantero argentino abrió el marcador ante el Valencia

Sevilla vs. Valencia se juega por la sexta jornada de LaLiga Santander 2021-22 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Rápidamente a los dos minutos, el equipo dirigido por Julen Lopetegui abrió el marcador con un buen gol del ‘Papu’ Gómez. En la jugada previa a la definición del delantero argentino sus compatriotas Gonzalo Montiel y Erik Lamela participaron de la acción, ya que el lateral derecho, ex River Plate, recuperó el balón y el volante, ex Tottenham Hotspur dio la asistencia para el gol del ‘Papu’, quien celebró con su popular baile. Video: Directv Sports.