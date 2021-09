El delantero que en días cumplirá 40 años consiguió anotar un gol siete minutos después de haber ingresado al AC Milan vs. Lazio. El sueco volvió a jugar tras cuatro meses de lesión.

¡Vigencia eterna! Luego de no jugar hace cuatro meses y no celebrar un tanto suyo, Zlatan Ibrahimovic se cobró sus pendientes tras ingresar al AC Milan vs. Lazio de la Serie A y ampliar la ventaja para su equipo, siete minutos después de haber pisar el campo. El atacante sueco, que en 20 días cumplirá 40 años, definió con la derecha luego del buen centro que Rebic realizó. Video: ESPN