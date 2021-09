Djokovic rompió en llanto tras perder ante Medvedev en la final de US Open

Novak Djokovic sorprendió a propios y extraños al caer de manera estrepitosa por tres sets ante Daniil Medvedev en la final del US Open que se jugó este domingo 12 de septiembre. El tenista serbio no pudo contener su frustración por perder su cotejo ante el ruso y rompió en llanto. Sus lágrimas fueron captadas por todas las cámaras de TV. “Quiero decir que aunque haya perdido esta final mi corazón está lleno de alegría por cómo me trataron. Nunca me he sentido así. Los quiero”, dijo ‘Nole’ tras el final del partido. Fuente: ESPN.