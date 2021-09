´Como ya es costumbre un Perú vs. Brasil no puede estar exento de polémicas. Esta vez, sobre los 90′, Neymar agredió en doble oportunidad a Alexander Callens. En una pelota dividida, el ‘10′ de la canarinha no soportó la férrea marca del central peruano y le propinó un puñete y un codazo. Wilmar Roldán, réferi del encuentro, solo consideró que la agresión ameritaba una tarjeta amarilla. ¿Y el VAR? brilló por su ausencia en la mencionada jugada. VIDEO: Movistar Play