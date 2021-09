Cristiano Ronaldo no soportó la ‘viveza’ de un rival que le desacomodó el balón cuando se disponía a cobrar un penal en el Portugal vs. Irlanda. Dara O’Shea quiso desconcentrar al portugués y este respondió con un manotazo. El defensa magnificó la acción, pero no obtuvo frutos pues el árbitro determinó que no era para mostrar alguna cartulina. VIDEO: ESPN