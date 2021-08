Cristiano Ronaldo parece tener las horas contadas en la Juventus de Italia. El portugués desea salir de la ‘Vecchia Signora’, ya que no sería titular en el cuadro de Turín, y uno de los equipos que estaría a punto de ficharlo es el Manchester City. Las últimas noticias sobre su posible traspaso a los ‘citizens’ no han pasado desapercibidas en las instalaciones del Manchester United, sobre todo para el DT Ole Gunnar Solskjær, quien le mandó un contundente mensaje a CR7. “Cuando jugaste para Manchester United no te vas a Manchester City” , dijo el entrenador de los Diablos Rojos. El cuadro ciudadano es el clásico rival de los ‘Red Devils’, y Cristiano Ronaldo jugó seis temporadas con la camiseta del United, equipo donde es considerado ídolo. Fuente: Manchester United TV.