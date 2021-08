Al recordar su primera convocatoria a la selección peruana, Santiago Ormeño señaló que no esperó el llamado por Ricardo Gareca, luego de perderse fechas de las eliminatorias. “Fue demasiado sorpresivo, llegué a Pachuca nos hicieron pruebas, yo estaba con el tobillo lastimado desde la semifinal de la Liga MX. Nos dieron un mes de vacaciones (en León), y no pensé que me fueran a tomar en cuenta (en Perú) si no me llamaron para eliminatorias”, declaró el delantero nacional en entrevista con el Club León. Video: Club León