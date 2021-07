Ricardo Gareca haría algunas modificaciones en su once titular para el duelo Perú vs. Colombia. En los entrenamientos de este jueves 8 de julio, el estratega argentino puso a Jhilmar Lora como lateral derecho, Marcos López por la banda izquierda y André Carrillo en la delantera. En el caso de la ‘Culebra’, no estuvo ante Brasil al cumplir con su suspensión, mientras que los defensas estuvieron en la banca de suplentes porque Miguel Trauco y Aldo Corzo arrancaron de titulares. VIDEO: Canal N