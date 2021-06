Pese a que no pudo expresar abiertamente su postura, Casemiro, capitán de la selección brasilera, dejó en claro que su equipo no está conforme con la organización de la Copa América; además, aseguró que al finalizar esta fecha doble comunicarán su decisión. “No podemos hablar del asunto. Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición, pero no vamos a hablar. Tite dejó claro para todo el mundo cuál es nuestra posición y qué pensamos de la Copa América. (...) Queremos hablar luego del partido contra Paraguay”, declaró tras el partido ante Ecuador. Video: TV Globo