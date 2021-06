La selección peruana sigue sin levantar la cabeza en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, perdió por 3-0 contra la escuadra colombiana. Paolo Guerrero reapareció con la camiseta nacional y al final del partido dio declaraciones sobre la desalentadora situación del equipo.

“Triste por el resultado, obviamente, porque nuestro objetivo era ganar. El resultado no nos ayuda, pero luchamos hasta el final. La expulsión de Miguel (Trauco) nos complicó. Es una falta dudosa. No sé si agredió al jugador de Colombia. No quiero hablar del arbitraje. Hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Es difícil volverse a juntar. Venimos de una serie negativa. Esto todavía no acaba. Tenemos que buscar el resultado en Ecuador”, manifestó.

