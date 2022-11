Charito no suele mostrarse muy atrevida, pero en el anterior capítulo de “Al fondo hay sitio”, la mamá de los Gonzales se dejó llevar por completo en una sesión de fotos en la que posó sensualmente frente a Koki. Todo quedó registrado bajo siete llaves en el celular de Jorge, pero este no contaba con que sería víctima de un robo. Así, a Charo no le dio más remedio que pedir un milagro al estilo de “La rosa de guadalupe”. ¿Podrán recuperar las fotos prohibidas o se volverá un escándalo? VIDEO: América TV