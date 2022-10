Gran sorpresa ha causado el anuncio de la nueva película producida por Tondero. A través de sus redes sociales, la productora confirmó que realizará una cinta sobre la vida de Ernesto Pimentel, la cual llevará por nombre “Chabuca”. “Lo mejor de mí no se ha dicho, ni lo peor tampoco. Mi mayor altura no son mis tacos”, se le escucha decir al actor en voz en off. “La cinta la planeó Miguel Valladares, siempre me habló de esto. Tras la pandemia decidí que era hora de hacerla. El filme tratará de mi vida y lo que ha pasado todo este tiempo”, dijo Pimentel a “América noticias”. El estreno será en el 2023. VIDEO: Tondero.