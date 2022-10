“Al fondo hay sitio”: Francesca no pudo ‘comprar’ a Pepe y acepta su boda con Rafaella

En el más reciente capítulo de “Al fondo hay sitio”, vemos a Francesca ofreciéndole dinero a Pepe para que termine su relación con Rafaella. Si bien él le pidió un monto para hacerlo, este le confesó que era mentira y que jamás dejaría a su novia. Más adelante, la popular madame llegó a la casa de los Gonzáles para hablar con la pareja. “Me reprochaste que no era buena madre, pero hoy soy capaz de ver tu felicidad. No me opongo a tu matrimonio. Les deseo lo mejor. Eres mi única hija y por eso quiero tu felicidad”, dijo la cabeza de los Maldini. Tras la emotiva conversación, todos se abrazan. Pepe le entregó el anillo de compromiso a Rafaella. VIDEO: América TV