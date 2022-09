Si creías conocer el mundo postapocalíptico de “The last of us”, te equivocabas. HBO Max promete llevar la historia a otro nivel, tal como demostró su emocionante avance.

El aclamado videojuego “The last of us” ha sido adaptado al live action por HBO Max y los fans están emocionados para ver la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en ese mundo asolado por los zombies. Por el momento, no hay fecha de estreno, pero ya tenemos un primer tráiler que mermó la preocupación de los gamers. VIDEO: HBO Max