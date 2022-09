Serie de “Percy Jackson” estrena tráiler: Mestizos corren peligro en campamento de semidioses

La D23 Expo 2022 aún tiene más sorpresas. Luego de meses de expectativas, “Percy Jackson and the olympians” finalmente ha estrenado su primer tráiler, en el que Walker Scolbell se luce como la nueva versión del hijo de Poseidón. En el avance vemos llegar al protagonista a un campamento de semidioses; sin embargo, el peligro de muerte está al acecho. “La mayor parte del tiempo hace que te maten”, se escucha decir una voz en off sobre los mestizos en el adelanto. VIDEO: YouTube.