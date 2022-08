“The last of us”, tráiler: Pedro Pascal y Bella Ramsey se lucen como Joel y Ellie en primer avance

¡La espera terminó! Ya está aquí el intrigante primer vistazo de “The last of us”. ¿Será el próximo éxito de HBO Max o un batacazo al estilo “Resident evil”?

Los fanáticos de The last of us están ansiosos por ver la adaptación de HBO. Video: HBO Max

HBO Max ha compartido el primer adelanto de “The last of us”. Aunque es solo un breve clip, el video nos deja ver a Pedro Pascal junto a Bella Ramsey en sus versiones live-action de Joel y Ellie, respectivamente. Asimismo, se incluye una breve conversación y algunas escenas de acción, que adelantarían un tono bastante sangriento para la producción. Video: HBO Max.

