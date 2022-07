Entrar o salir de cualquier país a veces puede ser complicado y eso lo sabe el actor Joseph Quinn. El lunes 25 de julio tuvo una entrevista con Jimmy Fallon en EE. UU., en donde contó que al llegar a la oficina de Migraciones fue detenido por los agentes de seguridad. El actor compartió que su acento fue un problema, por lo que lo llevaron a otra área del recinto. “Me apartaron de los pasajeros, me metieron a una oficina y me sentaron en un escritorio. Alguien me preguntó qué hacía en Estados Unidos y yo respondí que venía a ‘The tonight show’. No me creyeron, por lo menos no hasta que otra persona me reconoció y dijo: ‘Oye, deja en paz a Eddie. Él es el de ‘Stranger things’”. Según Quinn, el guardia le preguntó si regresaría para la quinta temporada, a lo que respondió que no sabía. Luego de esto le entregaron su pasaporte y pudo seguir su camino. VIDEO: NBC/@Vitter Now