El nuevo tráiler de “House of the dragon” ha revelado el primer vistazo a Syrax, el poderoso e intimidante dragón de los Targaryen muchos años antes de “Juego de tronos”. También tenemos una mirada más amplia a Viserys, Rhaenys, Daemon y Rhaynera en lo que será la próxima serie de HBO y HBO Max. Con la aprobación de George R. R. Martin, los fanáticos de “Canción de hielo y fuego” y “Game of thrones” verán la llegada de esta nueva historia el próximo 21 de agosto de 2022. VIDEO: Youtube/HBO Max Latinoamérica