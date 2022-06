“Stranger things 4, volumen 2”, tráiler: ¿Once morirá? Nuevo avance expone drama y peligro

Como parte de la Geeked Week, Netflix ha compartido un primer teaser de “Stranger things 4, volumen 2″, la entrega que cerrará la cuarta temporada de la serie. El inesperado avance ha revelado impactante imágenes, con las que no solo confirman un misterioso monstruo y que Nancy logró salvarse del Vecna, sino que también podría anticipar un trágico destino para Once, pues se la puede ver levitando, posiblemente, en un peligroso enfretamiento en el Upside Down. Asimismo, detallaron una fecha concreta para esta siguiente parte: 1 julio. Video: Netflix