El drama coreano “All of us are dead”, inspirado en el webtoon “Naver now at our school” de Joo Dong-geun, confirmó que tendrá una secuela. Con 12 intensos capítulos que nos llevaron a ver a un grupo de estudiantes sobreviviendo a una ola de zombis, Netflix no solo reveló que habrá más historia, sino que Cheong san (Yoon Chan Young) será parte de la trama. Esta información ha llamado la atención a todos, ya que él se sacrificó por sus amigos para que puedan sobrevivir. Sin fecha de estreno anunciada, fans deberán esperar para saber si el personaje es o no un zombi más. Video: Netflix