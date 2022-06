A pocos meses de su estreno en cines, “Doctor Strange in the multiverse of madness” ya alista su estreno en Disney Plus. Para ello, Marvel Studios ha publicado un video promocional con el que confirman la fecha elegida para desatar el multiverso de la locura en el streaming: 22 de junio . “Estamos muy orgullosos de esta película y agradecemos su apoyo”, dice Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), acompañada en el clip por sus coestrellas Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Benedict Wong (Wong) y Xochitl Gomez (América Chávez). Video: Marvel Studios.