Amber Heard reveló que DC no la quería en “Aquaman 2″: “Luché por el papel”

Amber Heard y Johnny Depp siguen en medio del juicio por difamación que el actor interpuso contra su exesposa. En nuevas declaraciones, la actriz contó cómo tuvo que ‘luchar’ para que DC mantenga a Mera, su personaje, en “Aquaman 2″. “Ellos no querían incluirme en la cinta, peleé por eso. Lo que sí han hecho es reducir mi aparición. Me dieron nuevas versiones de guion. Escenas de acción ya no estaban incluidas”, comentó. Video: Fox News