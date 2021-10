En el pre estreno de The Eternals, la productora ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, se robó la noche al hablar en español con Salma Hayek y Don Lee. En medio de las entrevistas del evento, la mexicana le recordó que los conductores no hablaban en su idioma, a lo que ella respondió: “A mí no me intersa, que aprendan todos (a hablar español)”. Su frase rápidamente se viralizó.