El lanzamiento del tráiler de Spider-Man: no way home nos dejó un popurrí de villanos clásicos. Personajes que llegan desde Spider-Man 3 (2007) y de The amazing Spider-Man 2 (2014), Sony reveló uno de sus momentos más esperados: la llegada de los Seis Siniestros. Por el momento, se ha confirmado la presencia de Electro, Sandman, El Duende verde y Doctor Octopus . VIDEO: Sony Pictures