Hablaron español: Youngjae y actores de ¡Tierra, trágame! en charla con La República

Desde hace un par de años, Netflix se ha convertido en una de las plataformas que apuesta por el entretenimiento juvenil y ha descubierto una mina de oro con las producciones coreanas, las cuales se posicionan entre las más vistas mes a mes. Y ¡Tierra, trágame! es uno de sus últimos y exitosos estrenos.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a Youngjae, Park Se Wan y Shin Hyun Seung, actores principales de So not worth it! a quienes los animamos a aprender un poco más de nuestro idioma español con divertidos juegos.

Asimismo, dimos una sorpresa al integrante de GOT7, quien vio por primera vez un video realizado por los Ahgase peruanos.

Recuerda que mes a mes Netflix actualiza su contenido con nuevas series, dramas y películas no solo coreanas, sino asiáticas y de todos los géneros.