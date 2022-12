¿Cómo vaciar el espacio de almacenamiento que aún ocupan los juegos que desinstalaste de tu PC?

Día a día, los gamers instalan múltiples juegos, sean de pago o no, pero al cabo de un tiempo se aburren de ellos y los eliminan para no perder espacio de almacenamiento en la PC. Es el ciclo natural de la industria, aunque lo cierto es que no todos los elementos relacionados a un videojuego desaparecen con su desinstalación, por lo que siguen presentes en la memoria del equipo sin que lo sepas.

Los videojuegos ‘fantasma’ saturan el almacenamiento pese a que se supone que con su desinstalación tendrían que dejar de ocupar espacio. Es una problemática que muchos usuarios han notado y que en esta nota te enseñamos cómo puedes solucionarlo con una herramienta sencilla de usar.

En caso de que revises tu almacenamiento, notarás la presencia de algunos elementos de los juegos que ya no deberían estar ahí. Estos archivos residuales han quedado a pesar de que realizaste los procedimientos correctos para borrar el programa al cual pertenecían.

Por ello, gracias a la aplicación SpaceSniffer, la cual puedes descargar desde este enlace, observarás a detalle el espacio utilizado en tu PC o laptop. De ese modo, conocerás de qué forma se distribuye el almacenamiento de tu sistema para después eliminar todos los archivos residuales flotantes.

Asimismo, el servicio revela cuál es la ruta para encontrar los elementos en cuestión, por lo que serás capaz de deshacerte de los mismos en cuestión de pocos segundos y no te pierdas entre tantas carpetas.