¿Cómo jugar online juegos de PS1 en tu celular y con tus amigos?

¿Te gustaría volver a aquellos días en los que disfrutabas con tus amigos con una PS1? ¿Sabías que hoy puedes volver a hacerlo con unos simples pasos? En esta nota te enseñaremos uno de los trucos más increíbles que se pueden lograr en el gaming de hoy. Sigue leyendo y entérate cómo jugar online juegos de PlayStation 1 desde tu celular Android o iPhone y con tus amigos en línea.

No es broma. Aunque suene muy bueno para ser real, jugar títulos de PS1, Super Nintendo y otras consolas clásicas desde tu teléfono es muy sencillo, y aquí te enseñaremos a hacerlo de manera práctica y, lo que es mejor, a invitar a tus amigos a estas sesiones.

Así podrás jugar con ellos como si todos estuvieran en un solo lugar. Rememora esas largas tardes en las que tú y tus amigos disfrutaban en un local de alquiler de videojuegos o en la casa de alguno con estos pasos.

¿Cómo jugar online juegos de PS1 con tus amigos desde tu teléfono?

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener todo lo necesario. Para el truco solo necesitarás dos cosas aparte de tu celular (Android o iPhone): una PC o laptop y una conexión decente a internet. Tu computadora no tiene que ser extremadamente sofisticada, con una que tenga por lo menos una CPU Intel Core 2 Duo bastará.

También tendrás que descargar algunos programas ligeros, pero respecto a ello te detallaremos a continuación:

Primer paso: en tu teléfono

Descarga Steam Link en tu celular. Puedes hacerlo a través de los siguientes enlaces:

Segundo paso: en una PC

Luego, sigue estos pasos en una laptop o PC:

A continuación, deberás valerte de una computadora para realizar la emulación. Puedes usar cualquier laptop o PC modesta, puesto que emular PS1 no requiere de grandes requisitos. En el equipo, realiza el siguiente procedimiento (si ya tienes cuenta de Steam, puedes saltarte hasta el paso 3):

Descarga Steam a través de este enlace

Crea una cuenta de Steam (es gratuita

Inicia sesión con tu cuenta nueva en la aplicación de Steam

Cuando tengas Steam instalado y con tu cuenta abierta, deberás ir a la pestaña de Tienda (Store) en la aplicación y buscar RetroArch

Busca RetroArch en la tienda de Steam (es gratuito). Foto: Captura

En la página de Retroarch, pulsa sobre el botón verde que dice Jugar (justo debajo del video) y espera a que termine la descarga

Descargar RetroArch. Foto: Captura

Luego de esto, vuelve a la página de la tienda de Retroarch y desliza un poco hacia abajo hasta la sección Contenido para este juego. Despliega la lista y verás diferentes elementos. Busca el de RetroArch – PCSX ReARMed y pulsa sobre él

El núcleo PCSX ReARMed es el que te permitirá jugar a juegos de PS1. Foto: Captura

Se te cargará una página muy similar a la anterior, pero esta vez tendrás que pulsar sobre el botón verde que dice Descargar.

Descargar PCSX ReARMed como si se tratara de un DLC. Foto: Captura

Cuando hayas descargado los dos elementos, solo bastará conseguir el juego. Puedes usar un CD original en tu lector de CD de tu computadora.

Una vez tengas todo, abre RetroArch en tu PC y busca en el menú Cargar Contenido

Cargar contenido es equivalente a cargar un juego. Foto: Captura

Busca el directorio en el que está tu juego (si es un CD, elige la letra correspondiente al lector). RetroArch te preguntará qué núcleo deseas usar para el título cargado. Debes elegir Sony – PlayStation (PCSX ReARMed). Tras esto, el juego se cargará en tu PC.

Últimos pasos:

Ahora, sigue estos últimos pasos tanto en tu PC como en tu celular:

Ya tenemos listo lo más difícil. Ahora, solo resta hacer que cualquier amigo tuyo pueda unirse a tu partida a través de su celular. Para ello, realiza lo siguiente:

En tu computadora, corriendo el juego, pulsa el botón de interfaz de Steam (por defecto: Shift + Tab).

Aparecerán distintas ventanas. Ubica la de amigos en Steam. En la parte superior, justo debajo de tu nombre de usuario, verás una barra con la frase “Invita a cualquiera a jugar” (o “Invite anyone to play”, si lo tienes en inglés). Esta es la famosísima función Remote Play Together. Pulsa sobre esta.

Esta es la famosa función Remote Play Together. Foto: Captura

Aparecerá un nuevo menú lateral en la parte izquierda de la pantalla. Pulsa sobre la opción de Añadir invitado (o Invite a Guest)

La opción 'Añadir invitado' permite que puedas invitar a cualquier usuario para que juegue desde su celular, sin necesidad de tener una PC o Steam instalado. Foto: Captura

Verás un nuevo elemento en aquella lista con el nombre de Invitado 1 (Guest 1) / Copia y comparte (Copy & Share).

Pulsa sobre la frase Copia y comparte hasta que se muestre “Enlace copiado” (Copied link). En este momento, el enlace de invitación se habrá copiado en el portapapeles de tu computadora.

Pulsa el botón para que se copie el código en tu portapapeles y envíaselo a tu amigo. Foto: Captura

Ahora solo debes ir a WhatsApp Web o a cualquier otra plataforma en la que puedas comunicarte con tu amigo y enviarle el enlace.

¿Qué debe hacer tu amigo?

Tu compañero de juego también necesitará tener descargado Steam Link en su teléfono (no es necesario que tenga Steam o una cuenta de Steam en su PC)

Cuando tu amigo pulse el enlace que le compartiste, se abrirá Steam Link en su celular y deberá esperar la carga hasta que vea un botón que diga “Vamos”. Cuando esto suceda, deberá pulsar sobre él.

Pulsa sobre este botón y te conectarás a la partida de tu amigo desde tu celular. Foto: Captura

Listo, ahora tú y tu amigo estarán conectados en la misma partida, jugando a cualquier título que hayas cargado en el emulador de tu PC.

Cuando veas los controles de un mando en tu teléfono, todo estará listo. Serás como un segundo jugador en la partida de tu amigo a distancia. Foto: Captura

Recuerda que puedes agregar hasta tres jugadores más (4 en total) a cualquier sesión con esta increíble función de Steam que tiene como nombre: Remote Play Together.

Algunas consideraciones para jugar mejor