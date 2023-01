¿Conservas tu mando de PS3? Aprende a usarlo en tu PC en 3 simples pasos

Hay muchas razones por las cuales se puede volver a usar un mando de PS3, sobre todo en una PC. Una de ellas es su forma clásica, idéntica a la de los primeros joysticks de Sony (PlayStation y PlayStation 2). Fue justamente este control el último en ofrecer esa clásica estructura, lo que lo hace perfecto para los juegos retro. Además, otra gran razón para usarlo es el ahorro, ya que muchos usuarios de PlayStation 3 todavía mantienen uno conservado por ahí.

Pero ¿qué tan difícil es conectar un mando de PS3 a una PC? Si ya hiciste el intento antes de leer esta guía, es muy probable que te hayas topado con dificultades. No temas, aquí te enterarás de esa solución definitiva que estabas buscando para conectar el control de PlayStation 3 a una computadora o laptop.

¿Cómo conectar mando de PS3 a PC?

Por si no lo sabías, los controles de PS3 sí han recibido drivers oficiales para funcionar en PC, específicamente, en diferentes sistemas operativos como Windows 10. El problema es que conseguir esos controladores no es nada fácil en el internet de hoy, pero en esta guía te los hemos traído para que no tengas que preocuparte en encontrarlos.

Si quieres conectar tu mando de PS3 a tu PC sin problemas, y sin ningún programa riesgoso, tan solo sigue estos pasos:

Conecta tu mando de PS3 a un puerto USB de tu PC a través de un cable mini USB-B a USB-A (el que comúnmente llega con la consola)

Espera a que Windows 10 (u 11) instale los controladores que cree necesarios

Descarga e instala los drivers oficiales DS3 de Sony, que puedes conseguir en este enlace de Github (busca el link hacia una descarga de Mega)

Eso es todo. Una vez finalice la instalación de los drivers DS3 de Sony, tu control estará 100% operativo para usarlo con cualquier juego que sea compatible con un control XInput, tal como si se tratara de un mando de Xbox.

¿Qué es GitHub? Si tienes dudas acerca del origen del controlador que estás instalando, debes saber que se trata del mismo driver que ofrecía Sony a través de la instalación de PlayStation Now (una aplicación que ya está discontinuada). Según apuntan en el portal de donde proviene el archivo, se trata del instalador oficial de Sony al que tenían acceso algunos desarrolladores.

No hay nada que temer. Si aun así te preocupa, puedes darle clic derecho al archivo de instalación (SCEWirelessControllerDriverv3.0.0.0) y elegir Propiedades. Luego, dirígete a la pestaña Firmas digitales, y podrás comprobar que el editor de este paquete de instalación es Sony Computer Entertainment (el nombre antiguo de Sony Interactive Entertainment). Durante la instalación, Windows te preguntará si deseas confiar en este proveedor, mostrándote la firma digital reconocido por los servidores de Microsoft.

El driver oficial de Sony debe tener la firma digital de Sony Computer Entertainment como en esta captura. Foto: Captura

Con todo esto, puedes cerciorarte de que estos son los drivers oficiales y propietarios de Sony, los cuales no son intrusivos y están hechos específicamente para los mandos DualShock 3 o Sixaxis. Por lo mismo, estos no funcionarán con clones o imitaciones de los mandos de PS3, solo con los que sean originales.

Otra desventaja es que estos programas no soportan la funcionalidad bluetooth, por lo que tendrás que usar el mando siempre conectado a través de un cable.