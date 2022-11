¿Quién es Jin Kazama, el protagonista principal de Tekken, y por qué se pasó al lado oscuro?

Jin Kazama es el protagonista principal de la saga Tekken. Es el luchador que aparece en la mayoría de las portadas de cada edición del videojuego y, a raíz de su papel como antihéroe, ha ganado mayor popularidad entre la comunidad. No obstante, pocos conocen su pasado trágico, el cual transformó su papel en la serie como uno más consecuente y humano.

Los sucesos relacionados con Jin lo encasillan como una especie de héroe ‘trágico’ y, debido a —valga la redundancia— las mismas tragedias, las experiencias que tiene van más allá de lo que él puede controlar.

Jin Kazama, hijo de Jun Kazama y Kazuya Mishima. Fue criado en las montañas por su madre y recibió entrenamiento en defensa propia y, al cumplir los 15 años, llegó Ancient Ogre, un ser con el poder de absorber las habilidades de los maestros de artes marciales.

Tras una larga pelea, Jun no pudo vencer a Ogre. Jin, en su intento de apoyar, terminó inconsciente. Al despertar, no pudo encontrar a sus padres, por lo que decidió buscar al villano para vengarse. Entendió que aún no tenía el poder suficiente para lograrlo, así que fue donde su abuelo para que lo entrene.

Heihachi Mishima se ocupó de enseñarle, pero su verdadero propósito fue que Jin participe en el tercer Torneo del Rey del Puño de Hierro y capte el interés de Ogre, quien ya había absorbido la fuerza de los grandes maestros de la lucha del mundo entero. La intención era que su nieto lo derrote y le robe su poder. Así podría obtener el poder diabólico que tanto ansiaba a través de su descendiente.

Finalmente, en el torneo, Jin derrotó a Ogre y, para sorpresa de Heihachi, este no obtuvo los ansiados tejidos, por lo que le fue imposible conseguir su poder. El anciano optó por eliminar a su nieto, que estropeó sus planes, y mandó a las fuerzas militares de la Mishima Zaibatsu para sellar la rencilla al darle el tiro de gracia con una bala.

Pese a ello, Jin sobrevivió y despertó el poder del Gen Diabólico que heredó de Kazuya Mishima, para después escapar de la trampa. De ese modo, con el pasar de los años cometió atrocidades tratando de librarse de su versión ‘devil’ e incluso venció a su abuelo y su padre en el camino, pero no tuvo éxito alguno. Caer en la oscuridad fue su destino, que poco a poco lo fue consumiendo.

Asimismo, incluso él le explicó a Lars que inició la guerra de Tekken 6 para despertar a Azazel, salvar al mundo, y que solo él podría destruirlo gracias a su poder de demonio, para también desprenderse del Gen Diabólico que lo invadía. Tras ello, lo derrotó, pero aun así no fue liberado de su maldición.