Pese a que Winning Eleven 3 fue lanzado en 1999, millones de gamers lo consideran como uno de los mejores videojuegos de fútbol que ha existido. Tan grande es la popularidad de esta entrega creada por Konami que, en la actualidad, todavía se sigue jugando, e incluso hay torneos realizados por fans.

Winning Eleven 3 quizá no tenía los mejores gráficos (si los comparamos con videojuegos actuales); sin embargo, eso no impidió que niños, jóvenes y adultos quedaran encantados, no solo con su jugabilidad, sino también con su carismático narrador de nacionalidad japonesa. ¿Recuerdas su voz?

El nombre de este narrador, quien era el encargado de ponerle emoción a los encuentros que tenías con tus amigos en la primera PlayStation, es Jon Kabira. Lamentablemente, con la llegada de Pro Evolution Soccer (PES) y, posteriormente, eFootball, los jugadores de esta región dejaron de escuchar su voz.

Esto debido a que Konami prefirió incluir por defecto a narradores mexicanos, españoles, argentinos o chilenos en sus nuevas entregas. Sin embargo, la versión japonesa del videojuego seguía contando con la voz de Jon Kabira, e incluso es posible activarla en eFootball 2023.

¿Cómo tener el narrador japonés en eFootball 2023?

Para activar a Jon Kabira en eFootball 2023 no tienes que descargar ningún programa extraño en tu consola de videojuegos o computadora, solo es necesario que sigas los siguientes pasos:

1. Ingresa al menú del juego y selecciona extras

2. Ve al apartado Idioma y escoge ‘Idioma comentario’

3. Aparecerán los comentaristas de todos los países, en primer lugar estará Jon Kabira, en letras japonesas.

Eso sería todo. Ahora inicia un partido y, en lugar de escuchar a los narradores predeterminados, vas a poder oír la voz del comentarista japonés que escuchaste en Winning Eleven 3.