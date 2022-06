StarCraft, Age of Empires II y otros juegos de estrategia populares entre los gamers peruanos

Si fuiste cabinero hace una o dos décadas atrás, probablemente recuerdes con cariño a StarCraft, Warcraft III, Age of Empires II. Estos fueron algunos de los juegos de estrategia que se popularizaron en Perú a fines de la década de los 90 e inicios del nuevo siglo. No es coincidencia. La cultura de cabinas de internet que se estableció en el país tuvo mucho que ver para la expansión de estos juegos. Conoce aquí un poco más sobre estos títulos que continúan en la memoria de millones de peruanos.

Perú es un destacado foco de talento para los esports. Los recientes logros de equipos peruanos en torneos internacionales lo evidencian. No obstante, el talento de nuestros compatriotas en esta clase de disciplinas no es coincidencia ni mucho menos algo repentino, pues responde también a una cultura que lleva ya algunas décadas gestándose en profundos espacios de esparcimiento social.

Las cabinas de internet: el gran factor del gaming en Perú

Las cabinas de internet en Perú llegaron a finales de los años 90, cuando el fenómeno del internet dominaba el mundo. En otras partes de Occidente —como Estados Unidos—, la mayoría de personas contaba con una computadora en casa, por lo que la adopción del internet doméstico fue más cómoda.

Sin embargo, en Perú, el grueso de la población, especialmente los jóvenes, tuvo ese primer contacto con la web —y con los juegos en línea— con el nacimiento de las cabinas de internet, espacios que no solo ofrecían acceso a la novedad del momento por un precio módico, sino que también servían para el encuentro social, para hacer amigos y encontrar contrincantes.

Los juegos en línea y las tarjetas gráficas

A finales de los años 90 se vivió la llamada primera edad dorada del PC gaming, gracias al lanzamiento de las primeras tarjetas de video dedicadas para gráficos en 3D. Si bien en Perú no fueron tan comunes al inicio, en el mundo, el éxito de estos periféricos desembocó en una explosión de juegos.

La segunda gran novedad de la época era la internet, y juegos como Doom y Quake ya habían demostrado que el juego en línea era posible con una conexión decente o incluso por medio de LAN (conexión de área local). Fue con este último aspecto que los negocios de cabinas de internet explotaron un nicho: el de ofrecer espacios para divertirse con amigos jugando títulos multijugador.

Si bien shooters como Counter-Strike y Half-Life dominaban buena parte de la preferencia, hubo otro tipo de género que se estableció rápidamente en la preferencia de muchos: el de los juegos de estrategia.

El paralelismo con Corea

Mientras en otras partes del mundo (como en Corea del Sur) existían cibercafés con toda clase de servicios para los gamers de entonces, en Perú se forjaba algo similar: cabinas de internet con precios por hora y máquinas suficientes para armar partidas locales.

En Corea, existía un juego que ya estaba rompiendo todos los récords en cifras y obteniendo tal popularidad que se creaban torneos a gran escala: StarCraft. De hecho, se considera al país asiático como parte fundamental para el nacimiento de los esports, y a su escena como la primera demostración de que la competencia profesional en videojuegos era algo viable.

StarCraft

StarCraft era un juego especial. Se trataba de un título creado a semejanza de Warcraft III, el título RTS de Blizzard con ogros y orcos. Al parecer, la temática futurista y de distopía de StarCraft (y su expansión Broodwar) daban un perfecto balance muy atrayente para los gamers de la época.

Tal interés se replicó en Perú a gran escala, y StarCraft fue uno de los primeros juegos en línea que se popularizaron en nuestro país.

Age of Empires II

No todos los gustos son iguales, y para un mercado en crecimiento existieron rápidamente nuevas propuestas. Una de ellas fue la de Microsoft, quienes junto a Ensemble Studios lanzaron Age of Empires II en 1999. Era nada menos que la secuela del primer AoE (1997) y que esta vez se basaba en la edad media.

A diferencia de StarCraft, Age of Empires tuvo un fuerte empuje por ser producto de Microsoft y por ser incluido muchas veces en listas de títulos educativos. No era para menos, pues contenía mucho contenido basado en la historia universal que ayudaría a aprender valiosas lecciones (William Wallace, Barbarroja y Saladino, Juana de Arco, El Cid, etc).

La expansión The Conquerors del año 2000 aumentó mucho más la complejidad del juego, que poco a poco logró ganarse un importante espacio en la preferencia de miles de peruanos y sudamericanos.

StarCraft y Age of Empires hoy

Ambos títulos recibieron varias actualizaciones de gráficos y remasterizaciones. Aquí te contamos qué fue de cada uno de ellos:

En el caso de StarCraft, podemos descargar el título base (con su expansión Broodwar) de forma gratuita en la plataforma online de Blizzard, Battle.net. Además, se puede adquirir (por US$ 15) la remasterización que agregará nuevos gráficos y animaciones, pero mantendrá la jugabilidad intacta. Por 10 dólares adicionales, podremos obtener también una llamativa edición caricaturizada. Por último, también está la opción de instalar gratis StarCraft II, que cuenta con la misma historia base, pero con jugabilidad y gráficos rehechos desde cero. Puedes conseguir todas estas en los siguientes enlaces:

Age of Empires II, por su parte, recibió todo tipo de actualizaciones desde The Conquerors Expansion (2000). Una de las más populares fue la no oficial The Forgotten Empires, creada por un estudio independiente ajeno a Microsoft. Los mismos fueron contratados 10 años después para relanzar el juego en su edición HD (2013), que traería nuevas expansiones, incluyendo una llamada “The Forgotten”, que colocaría a los incas como parte de una civilización. En 2019, AoE II se volvió a lanzar con un remake llamado Age of Empires II: Definitive Edition con mejores gráficos y animaciones. Puedes descargar o adquirir cualquiera de estos en los siguientes enlaces:

