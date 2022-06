El clásico Pokémon Snap de Nintendo 64 llegará a la Switch: ¿cómo puedo conseguirlo?

Los clásicos nunca se olvidan. Nintendo anunció por medio de su cuenta oficial de Twitter que uno de sus juegos más emblemáticos de la consola N64 tendrá un épico regreso.

De acuerdo a la desarrolladora, desde el próximo viernes 24 de junio, Pokémon Snap, también conocido como el Pokémon Fotos para los más longevos de la industria, llegará a su suscripción de Nintendo Switch Online, a través de su más reciente catálogo de juegos retro. Con ello, el popular título estrenado en 1999 se suma a la modesta lista de 16 producciones que la gran N ha traído hasta el momento para su paquete de expansión.

Cabe resaltar que, a diferencia de otras entregas, el videojuego no tendrá un remake o una remasterización, sino que se mantendrá fiel a los gráficos y dinámica que presentaba en los antiguos cartuchos. Asimismo, se ha oficializado que no estará disponible en la eShop, aunque lo cierto es que no saldría a cuenta si se compara con el precio que se paga por la galería de juegos de NES, SNES, N64, Mega Drive y más DLCs.

El juego podrá obtenerse desde esta semana. Foto: Twitter

¿De qué trata Pokémon Snap?

Al igual que el New Pokémon Snap, el juego convierte al usuario en un fotógrafo que recorre algunos de los escenarios más poblados por las criaturas. Con tan solo una cámara, el objetivo es fotografiar al mayor número de pokémon posibles, con el reto de sacar buenas imágenes que adornen tu galería.

¿Cómo jugarlo en Nintendo Switch?

No es necesario que esperes a comprar el juego por separado en su versión digital, ya que, si bien podrás tenerlo como artículo de colección, resulta más económico adquirirlo con el paquete online de la consola. En caso se quiera acceder a este registro por un mes, el precio es de S/14, pero lo más recomendable es comprar la suscripción individual a Nintendo Switch Online junto con el Paquete de expansión por un año, en el cual se pueden conseguir todos los juegos gratis que la gran N ha publicado en sus diferentes plataformas.

Cifra récord: el primer juego original de Pokémon iba a tener más de 65.000 versiones

Luego de una compleja investigación sobre contenido exclusivo de Japón, el equipo del portal internacional Did You Know Gaming logró descubrir que Game Freak, la desarrolladora japonesa encargada de Pokémon, consideró en un principio tener muchas más variaciones y adaptaciones de los juegos originales de la franquicia protagonizada por las criaturas y sus entrenadores.

En otras palabras, los primeros títulos Pokémon Red and Blue, junto a la versión en solitario Yellow, en realidad iban a ser 65.535 versiones distintas para la primera generación del juego. Según lo encontrado, Satoshi Tajiri, el creador de la saga que ahora lidera el personaje Ash en el anime, quería crear un videojuego que fuera diferente para todos, desde los escenarios hasta los monstruos que aparecerían, por lo que ideó múltiples historias posibles en el mismo contexto.

Frente a esta tarea complicada, y casi imposible para una sola empresa, Shigeru Miyamoto, uno de los productores más importantes de la historia de Nintendo y considerado como el padre de los videojuegos modernos, concluyó que la mejor opción era simplemente dividirlo en dos versiones, y distribuir cierto grupo de Pokémon exclusivos para cada entrega basada en los colores primarios.

“Hablé con Miyamoto sobre cómo haríamos que los jugadores entendieran que cada cartucho es diferente cuando compran uno, y me dijo que el sistema sonaba interesante, pero que era un poco difícil de entender, además de que los jugadores no pueden saberlo con únicamente mirarlo, por lo que sería mejor si el color o la apariencia de los juegos fueran diferentes”, explicó Tajiri en una de sus recientes entrevistas.