Cifra récord: el primer juego original de Pokémon iba a tener más de 65.000 versiones

Más juegos que nadie. Luego de una compleja investigación sobre contenido exclusivo de Japón, el equipo del portal internacional Did You Know Gaming logró descubrir que Game Freak, la desarrolladora japonesa encargada de Pokémon, consideró en un principio tener muchas más variaciones y adaptaciones de los juegos originales de la franquicia protagonizada por las criaturas y sus entrenadores.

En otras palabras, los primeros títulos Pokémon Red and Blue, junto a la versión en solitario Yellow, en realidad iban a ser 65.535 versiones distintas para la primera generación del juego. Según lo encontrado, Satoshi Tajiri, el creador de la saga que ahora lidera el personaje Ash en el anime, quería crear un videojuego que fuera diferente para todos, desde los escenarios hasta los monstruos que aparecerían, por lo que ideó múltiples historias posibles en el mismo contexto.

Frente a esta tarea complicada, y casi imposible para una sola empresa, Shigeru Miyamoto, uno de los productores más importantes de la historia de Nintendo y considerado como el padre de los videojuegos modernos, concluyó que la mejor opción era simplemente dividirlo en dos versiones, y distribuir cierto grupo de Pokémon exclusivos para cada entrega basada en los colores primarios.

“Hablé con Miyamoto sobre cómo haríamos que los jugadores entendieran que cada cartucho es diferente cuando compran uno, y me dijo que el sistema sonaba interesante, pero que era un poco difícil de entender, además de que los jugadores no pueden saberlo con únicamente mirarlo, por lo que sería mejor si el color o la apariencia de los juegos fueran diferentes”, explicó Tajiri en una de sus recientes entrevistas.

Asimismo, en un libro exclusivo para el país nipón titulado PokeDex publicado en 1996, el programador Takenori Oota reveló que consideraron la posibilidad de que cada juego generara un número de identificación aleatorio la primera vez que se iniciara, y esa cifra determinaría qué Pokémon aparecía en tal juego.