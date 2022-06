Street Fighter vs The King of Fighters: la dura rivalidad entre Capcom y SNK que nos regaló joyas

Si eres gamer y eres fanático de Street Fighter, Tekken o cualquier otra saga de títulos de pelea, quizá no lo sepas, pero hubo un tiempo en el que ninguna compañía sabía cómo hacer un buen juego de este tipo. Durante los últimos años de la década de los 80, aparecieron muchos intentos por dar con la fórmula correcta que pueda trasladar la sensación de una pelea callejera, de box, etc. a un mando de consola. Nada fue convincente hasta la llegada de Street Fighter II, pero de no haber sido por The King of Fighters, que le plantó una competencia sin igual, probablemente estos títulos no serían lo que son ahora.

Conoce aquí la apasionante historia de la lucha entre Capcom y SNK, dos de las empresas japonesas más arriesgadas en el emergente mercado de videojuegos de 16 bits. En los años 90, ambas protagonizaron una encarnizada competencia que tenía como objetivo apoderarse de los fans en las salas de arcade. Aunque hoy parezca que hay un ganador, lo cierto es que no fue ni uno ni el otro, sino nosotros los fans.

Capcom vs SNK: la guerra que definió al género de luchas

A fines de los años 80, los pocos intentos serios por hacer un videojuego de lucha uno contra uno fueron un fracaso. Comercialmente no llamaron la atención y la razón más evidente era la limitada jugabilidad. La tecnología de esa época no pudo ser aprovechada al punto de ofrecer una experiencia fluida, en la que podamos controlar a un personaje para realizar técnicas o golpes especiales con la naturalidad necesaria.

Takashi Nishiyama fue uno de los empleados más comprometidos con esta labor de crear la experiencia fighting definitiva. En 1987, formando en las filas de Capcom, ayudó a desarrollar Street Fighter (la primera versión), la cual no obtuvo éxito por ser demasiado precario.

Nishiyama no se rindió y habiendo sido el artífice tras ideas como el Hadouken de Ryu, partió rumbo a SNK, donde ayudó a desarrollar la Neo Geo (su revolucionaria placa de arcade con cartuchos), una idea enfocada en mercados baratos como China, Hong Kong, el sudeste asiático y Sudamérica, debido a la proliferación de la piratería en esos territorios.

En SNK, ya con la experiencia del primer Street Fighter, diseñó y desarrolló Fatal Futy, el cual sería el primer competidor serio de Street Fighter II, el nuevo juego que Capcom había lanzado meses antes y que revolucionó la industria por su aclamado gameplay. Con estos dos lanzamientos, la competencia estaba servida, y SNK sería el underdog que debía derrocar al nuevo gigante

La innovación de SNK frente al gigante dormido de Capcom

El éxito de Street Fighter II no tuvo precedentes en la historia. Era un título revolucionario en muchos sentidos, tanto en gráficos y jugabilidad como en número de personajes. Las salas recreativas se llenaban de jugadores y se formaban largas colas para disfrutar el juego, mientras los otros títulos yacían ignorados.

SNK no se rindió frente a tal panorama y puso manos a la obra para aprovechar el emergente mercado interesado en los juegos de lucha. No solo desarrolló dos versiones más de Fatal Fury —una mejor que la otra—, sino también otras sagas como Art of Fighting, y hasta realizó asociaciones con ADK, quienes publicaron World Heroes para Neo Geo.

En 1994, tras dos misteriosos teasers ubicados en las últimas versiones de Fatal Fury y Art of Fighting, SNK estrenó su gran sorpresa con la que Capcom, por fin, se tuvo que preocupar: el primer crossover conocido del género, nada menos que The King of Fighters, un juego que combinaba el roster de luchadores de sus dos juegos de pelea con algunos otros nuevos.

The King of Fighters (KOF) permitía luchas de 3 contra 3, y desde entonces se convirtió en una entrega anual, con mejores y nuevas animaciones y demás novedades. Capcom, hasta el momento, solo había resuelto lanzar versiones mejoradas de Street Fighter II, que aunque seguía teniendo éxito, evidenciaba su falta de ideas.

El contrataque de Capcom

Para Capcom era evidente que tenía que responder con algo tan original como KOF, pero su accionar fue lento, sobre todo porque quisieron esperar a desarrollar una mejor placa base de arcade, que garantice una mayor calidad técnica, mejores animaciones, mejores gráficos y una jugabilidad sin igual.

El nuevo hardware de Capcom se hizo realidad con el CPS System 2, la placa de arcade estrenada en 1993 para Super Street Fighter II. El primer juego popular fuera de la saga de Ryu y Ken que se lanzó fue Darkstalkers, que logró buenas críticas; sin embargo, el contrataque final se hizo realidad con el lanzamiento de X-Men: Children of the Atom, un título de lucha que evidenciaba la licencia que Capcom había obtenido de Marvel.

Dicha licencia no sería desaprovechada y, en los años venidores, Capcom ofreció su propia versión de un crossover con Marvel Super Heroes (un título que permitía enfrentar a diferentes personajes de la editorial) y luego, combinando a sus propios personajes de Street Fighter con estos últimos, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter y, finalmente, Marvel vs Capcom fueron éxitos que hacían ver hasta al propio KOF como anticuado.

SNK y la apuesta por la excelencia

Pese a ello, SNK no se echó para atrás, y seguiría con su exitoso estándar de calidad que había hecho a KOF tan famoso. Cada año, el juego se renovaba casi por completo. Nuevas animaciones, nuevos dibujos, más personajes. El punto de excelencia llegaría, para muchos, con The King of Fighters ‘98, el cual es considerado por algunas publicaciones como el mejor juego de lucha de todos los tiempos.

El resto es una historia para otro análisis, pero desembocó en una aparente victoria para Capcom, al menos comercial. Las malas decisiones y las dificultades financieras de SNK le jugaron una mala pasada, y terminó desaprovechando un acuerdo de licencia que combinaba tantos los personajes de Street Fighter como los de KOF en un juego que apenas salió para una olvidada consola portátil (la Neo Geo Pocket). Puedes saber más sobre este triste desenlace en el siguiente video: —