¿La ‘juegosfera’ existe? La consola esférica que “Drake y Josh” usó para trolear a Nintendo

Los videojuegos han tenidos varios cameos en la series y películas, aunque son pocas las producciones que se han atrevido a introducir una consola dentro de la historia principal, pues no todos los espectadores conocen estas máquinas.

La exitosa serie de Nickelodeon “Drake y Josh” mostró en uno de sus capítulos la ‘juegosfera’, una consola que llamó la atención de los gamers, ya que, presuntamente, se trataba de un troleo a una de las compañías más importantes de la industria.

Resulta que, a fines del año 2001, Nintendo lanzó su GameCube, una consola con forma de cubo, que fue realizada así para poder encajar en más espacios del hogar. Muchos usuarios se burlaron de esta aparente ‘mofa’ de la serie, ya que parecía una clara referencia a los extraños diseños que las desarrolladoras estaban ideando por esa época. Puedes revivir este épico momento en el siguiente video:

¿Qué usó la serie para recrear la ‘juegosfera’?

La serie utilizó un apartado llamado Boomball, de la marca americana Memorex, el cual funcionaba como reproductor de CD y radio. Hoy en día, su número de unidades en todo el mundo es mínimo, por lo que resulta muy difícil conseguir uno y su precio podría resultar bastante elevado, solo por ser uno de los equipos más icónicos vistos en la TV. Aparentemente, la compañía que creó la ‘juegosfera’ aún opera en Estados Unidos, pero ya no produce este dispositivo, a pesar de que, probablemente, es uno de sus artículos más famosos.

Lo cierto es que, hasta la fecha, no ha habido alguna empresa del ámbito gaming que se haya atrevido a sacar de verdad una consola con este diseño, aunque se especula en algunos artes conceptuales que la PS5 podría acoplar este formato. Lo que sí es una realidad, son las TV con pantalla ovalada y forma de esfera; no obstante, ya han sido descontinuadas desde hace décadas.

Historia de las consolas de videojuegos en Perú: ¿cuáles fueron las más populares?

1. Atari

Como ya te habíamos mencionado, la Atari 2600 replicó su éxito mundial en nuestro país y es probablemente la primera consola que se vendió en grandes números en territorio nacional. El modelo inicial de 1977 no fue muy común, pero sí lo fueron los posteriores y más compactos que aparecieron a mediados de los años 80. El último de ellos ya no tenía ese particular diseño con madera tan característico de los años 70, sino un aspecto más cercano al de la Atari 7800 (que fracasó comercialmente).

2. NES (Nintendo Entertainment System) y sus clones

Poco después del éxito de la Atari en el mundo, el mercado gaming sufrió una estrepitosa caída, que para muchos iba a significar el fin de esta industria. Sin embargo, Nintendo logró revivir el interés de millones de personas —sobre todo niños— y las consolas pudieron sobrevivir. En Perú, la NES también fue popular, pero no precisamente por su modelo original, sino por los muchos clones piratas y no oficiales que se comercializaron de la Famicom (la versión japonesa de la NES).

Muchos de estos provenían de China, y aunque hubo variedad de nombres para estas, todos recibieron una denominación genérica: Max Play. Eso sí, al ser clones de la Famicom y no de la NES, los cartuchos para estos eran más pequeños y era común encontrar algunos con más de un juego incluido.

3. Super Nintendo

La Super Nintendo (o SNES) fue probablemente la primera consola que generó expectativa en nuestro país, al menos por los más chicos que, por entonces, ya habían conocido a las consolas por medio de Atari o la Max Play. Esta plataforma no decepcionó y se convirtió en el primer éxito gaming para los negocios locales, que comenzaron a ser prominentes. Estos solían ofrecer un buen número de televisores con las SNES conectadas, intercambio de cartuchos y alquiler por horas (incluso media hora).

La piratería de la Super Nintendo no estuvo ausente y era común encontrar no solo juegos ‘bamba’, sino también títulos modificados y con trucos, como el popular Street Fighter V (un hack mod de Street Fighter 2).

Esta época también fue importante en cuanto a estreno de franquicias y géneros. Luchas, carreras y deportes (principalmente de fútbol) alcanzaron su máximo esplendor durante esta época, favoreciendo al juego competitivo y a la costumbre de ir a los locales de alquiler junto con amigos o familiares. Algunos títulos populares de este tipo fueron: Street Fighter II, Mortal Kombat, Top Gear, Mario Kart, International Superstar Soccer (con su mod peruano Fútbol Excitante) e International Superstar Soccer Deluxe (con su mod peruano Fútbol Peruano 97).