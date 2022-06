5 razones por las que Sunset Riders fue drásticamente censurado para Super Nintendo

Sunset Riders es uno de los videojuegos más clásicos y populares de la vieja escuela de 16 bits que conquistó el mundo y llevó a la industria gamer a otro nivel durante la primera mitad de los 90. Pese a su éxito, esta incomparable obra de Konami ha sido perseguida siempre por la sombra de algunas de las decisiones que tomó la empresa para el juego, las cuales fueron censuradas por Nintendo en su versión de SNES.

El lanzamiento de Sunset Riders en 1991 estuvo rodeado de polémica. Cursaba una etapa en la que muchos videojuegos evolucionaban en sus discursos, pero que, al mismo tiempo, despertaban la atención de públicos que los seguían —y siguen— considerándolos como únicamente perjudiciales para la juventud.

Sunset Riders, también conocido como ‘Vaqueros’, fue uno de los muchos éxitos de arcade que Konami desarrolló en su época de beat ‘em up (al igual que otros populares títulos, como Teenage Mutant Ninja Turtles, The Simpsons, Batman Returns, etc.

La censura de Sunset Riders

En 1991, Konami publicó la primera versión del juego para arcades, con una serie de contenidos que no pasaron desapercibidos para muchas personas, especialmente para los nativos estadounidense que por años habían luchado contra Hollywood por las representaciones que hacían de ellos.

Sunset Riders se ambienta en el viejo Oeste y es en aquella época donde se ubica la leyenda de la conquista del Oeste y de la frontera estadounidense. Los colonos provenientes de la costa este fueron ganándole territorio a los nativos mediante guerras, usualmente sanguinarias. Aunque existe mucha polémica sobre el tema, lo cierto es que ya para el siglo XX las comunidades de las etnias amerindias luchaban constantemente contra las representaciones que hacían de ellas, especialmente en Hollywood (y en el género wéstern), las cuales usualmente las catalogaban de salvajes, incivilizadas y hasta caníbales.

La primera versión de Sunset Riders se lanzó en 1991, pero está plagada de estereotipos, ideas para un público mayor y autopromoción de Konami que Nintendo tuvo que revisar y retirar para su versión del título.

1. El Greco y su frase

Uno de los jefes finales más fuertes del videojuego es El Greco, un personaje basado en un bandido de habla hispana. Cuando nos aproximamos a él y finalmente se revela que será nuestro rival, este se retira su capa y lanza su frase inicial: “Die, gringo” (muere, gringo). La frase fue retirada de la versión de SNES por usar ‘gringo’ como forma despectiva para referirse a un norteamericano.

2. Las posadas

En algunos niveles, nuestro personaje puede ingresar a través de algunas puertas para recuperar salud. En la versión original, tras hacerlo, se verá a este acompañado de una dama con ropa ligeramente corta, incluidas unas pantis. Esto fue modificado para la edición de SNES, en la que esta vestimenta se reemplaza por una falda larga y una blusa que cubre completamente el dorso de la doncella.

3. El póster de las Tortugas Ninja

En otro de los niveles de la versión de arcade se puede observar un pequeño póster que muestra a las Tortugas Ninja. Nintendo decidió retirar este elemento debido a que se trataba de una autopromoción de Konami que mostraba un juego dentro de otro juego.

La autopromoción de Konami con las Tortugas Ninja en Sunset Riders. Foto: Konami

4. El nombre del jefe indio

El jefe final más polémico no fue El Greco, sino Chief Wingman, cuyo nombre real tuvo que ser modificado por una fuerte razón. En la edición original de arcade, el verdadero nombre de Wingman era Chief Scalpem, una clara alusión a ‘scalp’ (cuero cabelludo). Por mucho tiempo se acusó a todos los nativos americanos de arrancar el cuero del cabello de sus enemigos, una práctica que fue bautizada como ‘scalping’. Si bien esta acción ha sido documentada, el hecho de relacionar a todos los amerindios con ella resulta discriminatorio, y es por ello que ‘Scalpem’ fue cambiado por ‘Wingman’ en la versión de Super Nintendo.

5. Los indios como enemigos

El nivel de Chief Wingman presenta una montaña en la que tenemos que escalar poco a poco hacia arriba. En la versión de arcade, todo el camino está plagado de enemigos representados por indios americanos, a los cuales deberás eliminar sin piedad. Para Nintendo, representar la lucha del Oeste de forma tan directa resultaba inaceptable para su catálogo, y los nativos fueron reemplazados por los forajidos que aparecen en el resto de niveles.