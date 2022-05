Stadium Events: ¿por qué este juego de NES es un ‘santo grial’ para los coleccionistas?

La Nintendo Entertainment System (NES) tuvo varios videojuegos muy populares como Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Excitebike, entre otros. Aunque son considerados clásicos, lo cierto es que su valor actual no es tan alto si lo comparamos a Stadium Events, un título poco conocido que es considerado un ‘santo grial’ para los coleccionistas. ¿Por qué? Aquí su historia.

Lanzado el 23 de diciembre de 1986, este videojuego de ejercicios fue desarrollado por Human Entertainment y publicado por Bandai. La principal característica de Stadium Events es que pertenecía a la serie “Family Fun Fitness”, los cuales venían con un tapete que los jugadores debían utilizar en las diversas competencias. Aunque su precio de lanzamiento no fue tan alto, hubo un hecho que lo hizo elevarse.

Según detalla Descubre Videojuegos, Stadium Events llegó a Estados Unidos a principios de 1987 y comenzó a venderse sin mucho éxito. Sin embargo, Nintendo compró los derechos de la serie “Family Fun Fitness” (que pertenecía a Bandai) y decidió hacer un rebranding, es decir, un cambio en el nombre de esta entrega.

La nueva versión de Stadium Events se llamaba “World Class Track Meet” y era básicamente el mismo juego, pero con un nombre cambiado. En aquel entonces, Nintendo obligó a las tiendas a regresaran los cartuchos viejos de Stadium Events para destruirlos; sin embargo, hubo varios que se salvaron de esa purga.

De acuerdo a la publicación, alrededor de 200 cartuchos de Stadium Events fueron vendidos y se estima que solo un 10% se encuentran completos, es decir, con su caja y su manual original. Hace algunos años, un ejemplo sellado se logró vender en US$ 41.977, mientras que solo el cartucho puede costar unos US$ 13.000.