¿Recuerdas Nintendo Labo? Los cartones armables que Nintendo vende a un precio bastante alto

A principios del 2018, Nintendo hizo un anuncio que sorprendió a los gamers de todo el mundo. Se trataba de un proyecto llamado Nintendo Labo que consistía en unas maquetas de cartón que los mismos usuarios debían armar y que, junto a la Nintendo Switch, permitían una experiencia única para los amantes de los videojuegos.

Bajo el lema “Crea, juega y descubre” llegó Nintendo Labo, una propuesta que dividió a los jugadores. Por un lado, estaban los fans de la gran N que quedaron fascinados con este nuevo producto. Sin embargo, por el otro, teníamos a las personas que consideraban que este proyecto solo venía cartón a un precio bastante elevado.

¿Cómo era Nintendo Labo?

Nintendo Labo estará disponible en cuatro sets diferentes, cada uno te permite armar ciertos accesorios para utilizar con tu Nintendo Switch. El kit variado, por ejemplo, viene con cartones para armar un piano, una casa, el timón de una moto, una caña de pescar y un antenauta, una especie de insecto a control remoto.

Además del kit variado, Nintendo Labo tiene sets como el kit de VR (para juegos de realidad virtual), kit de vehículos (que permite crear un timón de automóvil, entre otros objetos) y el kit de robot que, como su nombre lo indica, permite que los jugadores armen un equipo que les permita controlar un robot.

En YouTube hay cientos de reseñas que hablan de lo bueno y lo malo de Nintendo Labo. Entre las principales críticas nos encontramos con su precio que muchos consideran bastante elevado (alrededor de S/ 290), también con sus juegos que más parecían una demo que, luego de unas horas, terminaban por aburrir.

Sin embargo, resaltar también que Nintendo Labo es compatible con los juegos más populares de la Nintendo Switch, su consola híbrida que hace unos meses lanzó su versión OLED. Entre los títulos disponibles tenemos Super Smash Bros Ultimate, Super Mari Odissey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8: Deluxe.

¿Qué pasó con Nintendo Labo?

A principios del 2021, la página web de Nintendo Labo en Estados Unidos cerró de forma definitiva, lo que preocupó a miles de fanáticos que pensaron que este proyecto se iba a cancelar; sin embargo, la compañía salió a aclarar los rumores y afirmó que solo hacían un mantenimiento y que seguirían vendiendo este producto, lo que hacen hasta el día de hoy.