Superman y otros héroes que tuvieron una buena adaptación en el cine, pero no en los juegos

Los cómics y los superhéroes son un fenómeno cultural que cada vez va teniendo más fanáticos en todo el mundo, sobre todo por las últimas películas exitosas que han salido, como “Spider-Man: no way home” y el próximo film a estrenarse “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Si bien es cierto que la popularidad de estos personajes sigue creciendo, sus adaptaciones en los videojuegos a veces no han sido las mejores, pues algunas entregas en las consolas y PC han dejado mucho que desear, y llegaron a recibir duras críticas por parte de la comunidad gamer.

En esta nota, repasaremos cuáles fueron esos títulos de héroes que no cumplieron con las expectativas de los usuarios, y que incluso son recordados como lo peor de la industria gaming.

Superman

Iniciamos el listado con el título que hasta la fecha continúa siendo llamado como el peor videojuego de superhéroes todos los tiempos. Esta denominación no es reciente, pues, desde su lanzamiento hasta el último top de esta categoría, Superman 64 tiene el récord mundial Guinness con la calificación más baja, pues su puntaje total de Gamerankings es de tan solo 22,9%. El juego en sí sigue el mismo ciclo durante todos los niveles: pasar anillos volando, luchar contra algunos enemigos y rescatar a civiles en las calles.

Silver Surfer

La primera y única aparición del poderoso héroe plateado de Marvel ha sido olvidada por casi toda la comunidad gamer, pues fue unos de los juegos más nefastos en la consola NES, aunque puede deberse a que, para esa época, los cómics estaban mostrando otros personajes más actuales y no se especulaba que este hombre cósmico llegue a la pantalla grande. Su título para la consola de Nintendo era como un juego de máquina espacial en sentido lateral, donde era muy fácil perder, pues si chocabas con las paredes del lado morías inmediatamente.

Aquaman

Si crear una película de uno de los pocos héroes que tienen el mar como principal escenario era complicado, el videojuego no lo iba a ser menos, aunque en este caso no pudo superarse el reto como en el film, pues su versión para GameCube es tomada como ejemplo cuando se habla de títulos de mala calidad. En pocas palabras, este título podrías pasarse con tan solo un botón y el joystick de movimiento, pues los rivales son muy fáciles de evadir y la sincronización de ataques es casi nula.

Spiderman

Tan solo con la pésima intro antes del menú de inicio, uno puede darse cuenta que este juego va de mal en peor, puesto que no sigue el formato clásico en las historias sobre Spiderman, y ni siquiera tiene niveles que puedan quedar en la memoria de un fanático del trepa muros. Cerramos el listado con una de las primeras adaptaciones del héroe arácnido, misma que vio envuelta en un aventura carente de aspiraciones y que solo daba misiones en las que se tenía que pelear con enemigos, los cuales no son los que uno esperaba.