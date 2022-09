Assassin’s Creed Origins, Mafia y otros juegos gratis para PC que ya puedes descargar

Juegos gratis por doquier. Assassin’s Creed Origins y Mafia encabezan la lista de títulos que están regalando las principales plataformas de videojuegos. En algunos casos, no necesitarás tener una suscripción para acceder a estos tremendos regalos.

Juegos gratis de Amazon Prime Gaming

Empezamos con los juegos gratis de septiembre 2022 de Amazon Prime Gaming. La plataforma que pertenece a la compañía de Jeff Bezos está regalando Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022, Middle Earth: Shadow of Mordor GOTY Edition, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast y Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition.

¿Cómo reclamar Assassin’s Creed Origins en Prime Gaming?

Visita la página de recompensas de Amazon Prime Gaming.

Vincula tu cuenta de Ubisoft con la de Prime Gaming.

Haz clic en el botón completar reclamación.

Finalmente, inicia el proceso de descarga y, cuando termine, entra a Assassin’s Creed Origins.

Aunque para reclamar los otros videojuegos no será necesario vincular tu cuenta de Ubisoft con Prime Gaming, el procedimiento es básicamente el mismo.

Juegos gratis en Steam

Hace algunos días, 2K anunció el desarrollo del próximo videojuego de Mafia, una de las sagas más populares de la compañía. Para celebrarlo, la desarrolladora señaló que, del 1 hasta el 5 de septiembre , los usuarios de Steam podrán reclamar una copia gratuita del juego original de Mafia.

Sin embargo, esta no es la única novedad, pues también podrás conseguir Beyond The Wire, Golf Gang y Conan Exiles, títulos que estarán disponibles hasta el 4 de septiembre .

¿Cómo reclamar los juegos gratis de Steam?

Hacerte con estos videojuegos es muy sencillo. Bastará con ingresar a la tienda de Steam, escribir el nombre de Mafia, o alguno de los títulos mencionados, en el buscador y, finalmente, presionar en el botón verde para agregarlo a tu biblioteca digital. Recuerda que no será necesario instalarlo para que sea de tu propiedad.

Juegos gratis de Epic Games Store

Finalmente, la tienda de videojuegos de los creadores de Fortnite, Epic Games Store, reveló los dos nuevos ingresos a su categoría de juegos gratis de la semana. Los gamers tendrán hasta el jueves 8 de septiembre para conseguir gratis Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition y Submerged: Hidden Depths.

¿Cómo reclamar los juegos gratis de Epic Games Store?