StarCraft gratis para PC: así puedes conseguirlo sin tener una suscripción a Prime Gaming

Los juegos gratis de Prime Gaming de agosto 2022 están por salir de cartelera para darle pase a los nuevos regalos del servicio. Entre los principales títulos está StarCraft Remastered, la versión mejorada del clásico RTS que alguna vez jugamos en cabinas con amigos.

Así como lo lees, StarCraft Remastered dejará de estar como juego gratis en Amazon Prime Gaming a partir del 1 de septiembre, por lo que te enseñaremos cómo conseguir este increíble videojuego. Debes saber que no necesitas tener una suscripción al Battle.Net para conseguirlo.

Guía para reclamar StarCraft Remastered en Amazon Prime Gaming

Visita la página de Prime Gaming, pulsa sobre el botón iniciar sesión, que se ubica en la parte superior derecha del sitio web, y selecciona tu país. Recuerda que, si no aparece, puedes presionar en “otras partes del mundo”.

Lugo, ingresa el correo y la contraseña de tu cuenta de Amazon. Una vez dentro, pulsa sobre el botón activar Prime Gaming, que está a la derecha de la pantalla. Ahora, continúa estos pasos:

Visita la página de recompensas de Amazon Prime Gaming

Vincula tu cuenta de Battle.net con la de Prime Gaming

Battle.net con la de Pulsa el botón completar reclamación

Finalmente, ingresa a StarCraft Remastered desde la plataforma de tu computadora.

Es importante precisar que StarCraft Remastered no es el único juego gratis que puedes conseguir, ya que también puedes reclamar una copia de Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Family Mysteries: Poisonous Promises y Beasts of Marvilla Island. El procedimientos para obtenerlos es el mismo.

¿Cuáles son los próximos juegos gratis de septiembre 2022 de Prime Gaming?

Desde el canal de Prime Gaming en YouTube se confirmó que los usuarios que tengan una suscripción activa al servicio de Amazon, así como los que activaron la versión de prueba, podrán conseguir los siguientes títulos: