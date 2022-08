Age of Empires IV gratis: ¿cómo descargar la cuarta entrega de AOE en PC?

Descargar gratis Age of Empires IV es una oportunidad que no podemos darnos el lujo de dejar pasar. Para sorpresa de muchos gamers, la cuarta entrega AOE está como free to play desde la plataforma de Steam y aquí te decimos cómo obtenerlo.

Steam ha lanzado ofertas y promociones en una gran variedad de juegos como parte por la Gamescom 2022, feria que se está celebrando en Colonia, Alemania. Entre las principales novedades, la tienda de Valve ha colocado como juego gratis Age of Empires IV, RTS que podrás descargar sin costo alguno hasta el lunes 29 de agosto.

¿Cómo descargar gratis Age of Empires IV en PC?

La promoción es exclusiva para la plataforma de Steam, por lo que para conseguir el videojuego solo bastará con visitar la página de la tienda de Valve, colocar en el buscador “Age of Empires IV” y darle al botón de “Jugar”. De esta manera, se agregará a tu biblioteca digital para que procedas a instalarlo en tu computadora.

Cuando hayas instalado el videojuego, tendrás acceso a todo el contenido del mismo; es decir, al modo historia en el que tendrás que seleccionar una civilización y empezar la invasión de otras. También podrás tener partidas online con amigos. Todo esto por tiempo limitado.

Los gamers tienen hasta el 29 de agosto para jugar gratis Age of Empires IV. No obstante, si te has quedado encantado con el RTS y quieres seguir jugando, Steam ha lanzado algunas ofertas para que puedas comprarlo.

Los jugadores tienen hasta el 29 de agosto para conseguir el juego base de Age of Empires IV a S/ 51, mientras que la versión Digital Deluxe Edition cuesta S/ 69. Adicionalmente, se puso a la venta un pack con todos los juegos de AOE y DLCs al precio de S/ 303.43.

Steam también ha lanzado descuentos en las dos versiones de Age of Empires IV para PC. Foto: Steam

Requisitos mínimos y recomendados para jugar Age of Empires IV en PC

Mínimos

Sistema Operativo: Windows 10 64bit o Windows 11 64bit

Procesador: Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G / CPU soporte para AVX

Memoria: 8 GB

Gráfica: Intel HD 520 o AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 50 GB de espacio libre

Recomendados