Tower of Fantasy: lista completa de personajes, su elemento y cómo conseguirlos

Tower of Fantasy es el MMORPG free to play del momento. El videojuego se puede jugar en dispositivos iOS, Android y también en PC, por lo que hay una amplia variedad de opciones para disfrutarlo en solitario y con amigos. Además, ofrece un amplio catálogo de personajes que podrás obtener de la siguiente manera.

Hay mucho por explorar y criaturas por combatir dentro de Tower of Fantasy. Debido a ello, te mostraremos la lista completa de personajes, sus características y la forma de desbloquear cada uno de ellos.

¿Cómo desbloquear personajes en Tower of Fantasy?

Según informa Vandal, uno de los portales de videojuegos más importantes de España, cada uno de los héroes se desbloquean con su arma al hacer peticiones de banners intercambiando núcleos.

Básicamente, si consigues el banner de Echo, también adquirirás la alabarda de trueno para que lo utilice y lance sus ataques más poderosos. No obstante, es importante tener en cuenta que todos los personajes de Tower of Fantasy pueden usar cualquier arma procedente de los gachapones, pues no hay restricciones.

En conclusión, se puede decir que los héroes del juego se consiguen de una forma muy similar a la de las skins, ya que las habilidades y efectos están estrictamente relacionadas con las armas que usen para atacar.

PUEDES VER: El juego que Genshin Impact no puede superar y que puedes usar gratis en tu teléfono o PC

Lista completa de personajes de Tower of Fantasy

Ahora que ya sabes cómo conseguir a las figuras de Tower of Fantasy, es momento de saber cuáles son las características de cada uno de ellos: Bai Ling, Cocoritter, Cuervo, Echo, Ene, Hilda, Huma, KING, Meryl, Némesis, Pepper, Samir, Shiro, Tsubasa y Zero.

Características de los personajes de Tower of Fantasy