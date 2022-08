DOOM 64: ¿cómo conseguir gratis la versión mejorada del clásico videojuego?

Epic Games actualiza su catálogo de juegos gratis con un nuevo ingreso que nadie vio venir. Hasta antes de las 10.00 a. m. solo se sabía que la tienda virtual de videojuegos iba a ofrecer contenido descargable para Rumbleverse; sin embargo, también está regalando una copia de DOOM 64 para los amantes de los juegos retro.

Así como lo lees, la versión mejorada del clásico shooter desarrollado por el legendario estudio Id Software está como juego gratis en Epic Games Store, y lo mejor es que puedes quedártelo para siempre.

No obstante, para que DOOM 64 sea tuyo, necesitas reclamarlo hasta antes del jueves 25 de agosto a las 10.00 a. m., ya que a partir de esa hora Epic Games Store ofrecerá el roguelike Ring of Pain, aunque no se sabe si añadirá algún otro videojuego.

¿Cómo reclamar DOOM 64 en Epic Games Store?

El procedimiento es sencillo, pero necesitas tener una cuenta de Epic Games para poder acceder al juego gratis. La puedes crear utilizando tu correo electrónico de Gmail, cuenta de Facebook, PSN, Xbox, Nintendo y hasta iCloud. Una vez hecho, sigue estos pasos:

DOOM 64 ’ (hazlo desde este enlace) Visita Epic Games Store y busca el panel de ‘

Haz clic en el botón ‘obtener’ que aparece a la derecha

Luego se abrirá otra página, en la que tendrás que confirmar la compra

Presiona en ‘realizar pedido’ y el videojuego será tuyo para siempre.

Si también juegas Rumbleverse, bastará con realizar los mismos pasos para obtener todo el contenido descargable del battle royale de lucha, el cual puedes conseguir gratis desde la tienda de Epic Games Store.